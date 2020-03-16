Росгвардейцы поймали воришку, который вытащил деньги из кассы в кафе на Комендантском

В Петербурге местный житель воспользовался моментом, когда продавец отошел от кассы, вытащил деньги и сбежал. Воришку задержали спустя несколько минут.

Все случилось сегодня, 16 марта, в кафе-бистро на Комендантском проспекте. Сотрудник заведения нажал тревожную кнопку после обнаружения пропажи. Сотрудники Росгвардии, находясь неподалеку на патрулировании, выдвинулись на место. Получив объяснение, они выехали на проспект, нашли злоумышленника и задержали его.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы скрутили мужчину, после чего его передали в руки полицейским.

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