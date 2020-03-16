Каршеринг подбил три припаркованные машины при повороте на Васильевском

Каршеринг подбил три припаркованные машины при повороте на Васильевском
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Васильевском острове каршеринговый автомобиль устроил массовую аварию. Водитель неудачно повернул.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 16 марта, на 26-й линии Васильевского острова. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонакте».

Во время неудачного маневра при повороте арендованная иномарка задела три припаркованные машины, из-за чего у каждой из них образовались повреждения разной степени серьезности.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцы поймали воришку, который вытащил деньги из кассы в кафе на Комендантском проспекте.

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