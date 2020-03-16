Мужчина попытался вывезти из Петербурга 7 часов Rolex

Таможню в Пулково пройти он не смог. Иностранец, который планировал перевезти изделия известной швейцарской марки часов в Прагу для дальнейшей перепродажи, был остановлен сотрудниками таможенной службы. Мужчина хотел оформить на дорогие наручные часы Tax Free. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В результате, часы у него изъяли, чтобы провести необходимые экспертизы и оценить их реальную стоимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня сожгла 149 килограмм деликатесов. Уничтожены были, найденные на одном из рынков города, масло, сыр и колбаса. Страны производства у запрещенных продуктов были разнообразные. Но, поскольку, с 2014 года в стране введен запрет на ввоз продуктов из стран ЕС, данные товары оказались вне закона. Запрещенку выявили таможенники вместе с сотрудниками Россельхознадзора и транспортной прокуратуры.