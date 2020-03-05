Таможня сожгла 149 килограмм деликатесов

Такие продукты под запретом почти 6 лет, но их все равно умудряются провозить. Фото: sztu.customs.ru

Такие продукты под запретом почти 6 лет, но их все равно умудряются провозить. Фото: sztu.customs.ru

Запрещенную продукцию выявили таможенники Петербурга вместе с сотрудниками Россельхознадзора и транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга.

На одном из рынков города на Неве найдены 149 кг различной продукции. Среди них — сыр, сливочное масло и колбаса. Произведены они были в различных странах — Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

После того, как незаконная продукция была выявлена, её забрали из места хранения и подвергли уничтожению.

Напомним, продукция, которая производится в странах Евросоюза, не может ввозиться в России. Об этом гласит Указ президента РФ Владимира Путина от 6 августа 2014 года. Действие указано продлено до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в торговом комплексе в Петербурге изъяли более 300 кг санкционки.