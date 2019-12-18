В торговом комплексе в Петербурге изъяли более 300 кг санкционки

В торговом комплексе в Петербурге изъяли более 300 кг санкционки
Запрещенная к ввозу продукция. Фото: Северо-Западное таможенное управление

В одном из торговых комплексов Петербурга обнаружили запрещенную к ввозу продукцию из Евросоюза. Санкционный товар найден в ходе рейда.

Из оборота изъяли более 317 кг сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Среди них сыр, масло и другие товары.

Рейд проходил 16 декабря. В мероприятии участвовали представители Северо-Западного таможенного управления, Северо-Западной транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областях.

Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке в Кировсе изъяли около двух центнеров запрещенных сыров, колбас, мясных полуфабрикатов и молочной продукции.

новости спб санкционные продукты СЗТУ сыр торговый комплекс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский предложил лишить Севастополь «специального статуса»
В Ленобласти аномально теплая погода бьет температурные рекорды
«Зенит» почти побил свой рекорд по числу побед в 2019 году
Нарушитель ПДД утроил 15-минутную погоню в Невском районе
Депутаты Петербурга не стали просить Медведева отказываться от мусоросжигания
Житель Петербурга окажется на скамье подсудимых за нападение с топором на ...
Трое мужчин попытались украсть дизельное топливо в Петербурге
В Мурино труп мигранта неделю пролежал в доме