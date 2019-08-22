В Кировске уничтожили два центнера санкционных колбас и сыров

Сотрудники Управления Россельхознадзора нашли на рынке в городе Кировске Ленинградской области около двух центнеров запрещенной продукции.
Службы выявили четырех предпринимателей, провозивших тайком санкционные продукты. По итогам проверки обнаружили около 21 кг колбас и мясных полуфабрикатов, а также более 170 кг молочной продукции.
Товары в Россию привезли из Финляндии. Все они были изъяты и уничтожены, как того требует закон, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Рейд по рынку в Кировске проходил совместно с представителями таможенных органов и прокуратуры.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники Управления Россельхознадзора за два дня нашли и уничтожили более 350 кг молочной и мясной продукции, привезенной из стран Евросоюза.