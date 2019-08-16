За два дня в Петербурге уничтожили свыше 350 кг санкционки

Сотрудники Управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили свыше 350 кг молочной и мясной продукции, произведенной в Евросоюзе.

Сотрудники Управления Россельхознадзора выявили запрещенные к ввозу продукты, согласно Указу Президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях безопасности Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

За двое суток должностные лица Управления совместно с прокуратурой и таможенными органами провели два рейда на севере и юге города. По итогам проверок, инспекторами ведомства было изъято более 350 килограммов молочной и мясной продукции, которые были произведены в Евросоюзе.

Вся выявленная запрещенная продукция была уничтожена.

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