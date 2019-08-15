В Петербурге задержали потенциально опасную партию говядины

В большом порту Петербурга было приостановлено движение груза бескостной говядины, которая прибыла в Петербург из Бразилии.

Согласно данным регионального Управления Россельхознадзора, инспекторы задержали 27 тонн говядины из Бразилии в петербургском большом порту. Сотрудники Управления выявили факт несоблюдения режима хранения в ходе проведения физического контроля груза.

Термодатчик контейнера, в котором хранилось мясо, зафиксировал температуру +9,9 градусов, в то время как в ветеринарном сертификате значение температура хранения составляет -18 градусов. Инспекторы вскрыли одну из упаковок и обнаружили, что продукция успела частично разморозиться — температура в толще мяса составляла 0 градусов.

Подобное нарушение условий хранения пищевой продукции несет серьезную опасность для здоровья потребителя. Ввиду грубого нарушения, сотрудники Управления приняли решение о приостановке движения груза.

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