Из Китая в Россию больше не привезут фрукты

Запрет вступит в силу с 10 августа текущего года. Фото: pixabay

Запрет вступит в силу с 10 августа текущего года. Фото: pixabay

Российские власти приостановят ввоз ряда продуктов из Китая начиная с 10 августа 2019 года. Причиной называют выявленную зараженную продукцию.

Об этом пишет ТАСС 31 июля со ссылкой на Россельхознадзор. По данным ведомства, россияне больше не смогут отведать китайские нектарины, персики, абрикосы, сливы, алычу, черешню и вишню, а также груши, яблоки и айву.

Запрет вступит в силу с 10 августа текущего года. В надзорном органе пояснили, что в поставках ягод и фруктов из Китая сотрудники неоднократно находили карантинные для нашей страны плоды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума предлагает запретить ввоз вина и воды из Грузии. Совет Государственной думы поднимет вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии. Также на заседании будет рассматриваться вопрос о возможном запрете на осуществлении денежных переводов в данную страну.