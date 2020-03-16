Директора школы в Адмиралтейском районе оштрафовали на 30 тысяч за нарушение сроков договора

В Петербурге прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения ГБОУ СОШ №229 требований законодательства при реализации национального проекта «Образование».

В ходе проверки выяснилось, что учреждение нарушило сроки оплаты договора во время реализации нацпроекта, заключенного с хозяйствующим субъектом. Несмотря на выполненные обязательства, своевременную оплату за поставленные товары заказчик не произвел.

Как сообщили в прокуратуре, материалы проверки направлены в УФАС по городу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора учреждения.

Теперь директору школы предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

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