Таксист, продавший iPhone пассажирки, отправится в колонию

Мужчина будет отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Фото: pixabay

Мужчина будет отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Петроградского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. Он признан судом виновным в грабеже.

Преступный инцидент произошел в январе 2020 года. По данным следствия, мужчина, являясь таксистом и окончив поездку в ночное время суток, припарковал машину на одной из улиц Петроградского района с пассажиром, которая являлась московским продюсером, прибывшая в Северную столицу на новогодние праздники.

Как сообщили в прокуратуре города, между ними возник конфликт, в ходе которого водитель выхватил у женщины из рук телефон iPhone и скрылся. Сумма ущерба составила 48 тыс. рублей.

Таксист признал вину в совершении преступления. Он пояснил, что похищенный гаджет продал, но ущерб потерпевшей возместил.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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