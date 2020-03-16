В Кронштадте организуют первую городскую автостоянку

В Кронштадте организуют первую городскую автостоянку. Вместимость её составит 113 машиномест, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Автостоянка будет организована по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП). Соответствующий государственный контракт заключен с ОАО «Коломяжское».

Разместить первую городскую автостоянку планируется на участке 69 на Кронштадтском шоссе. Подрядчик должен будет обустроить дорожное полотно, провести устройство канализационных сетей и системы электроснабжения и выполнить работы по благоустройству.

На автостоянке установят пост охраны, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, систему видеонаблюдения и электронное табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга выявили незаконную автостоянку.