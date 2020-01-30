В Фрунзенском районе прокуратура выявила незаконную автостоянку

Решается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении. Фото: pixabay.com

Решается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении. Фото: pixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку ООО «Полюс+», в ходе которой выяснила, что компания незаконно занимает городской земельный участок, используя его под автостоянку.

Ранее у организации и властей Северной столицы был заключен договор на аренду территории. Однако по истечении срока действия контракта компания продолжает занимать участок площадью 243 квадратных метра на Будапшетской улице в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Прокуратура вынесла руководителю ООО «Полюс+» представление об устранении нарушений, сообщают в пресс-службе ведомства. В прокуратуре также проследят за исполнением предписания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Пушкин полиция разыскала водителя, который сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре», и скрылся. Пострадавший получил тяжелые травмы.