В Фрунзенском районе прокуратура выявила незаконную автостоянку

В Фрунзенском районе прокуратура выявила незаконную автостоянку
Решается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении. Фото: pixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку ООО «Полюс+», в ходе которой выяснила, что компания незаконно занимает городской земельный участок, используя его под автостоянку.

Ранее у организации и властей Северной столицы был заключен договор на аренду территории. Однако по истечении срока действия контракта компания продолжает занимать участок площадью 243 квадратных метра на Будапшетской улице в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Прокуратура вынесла руководителю ООО «Полюс+» представление об устранении нарушений, сообщают в пресс-службе ведомства. В прокуратуре также проследят за исполнением предписания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Пушкин полиция разыскала водителя, который сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре», и скрылся. Пострадавший получил тяжелые травмы.

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