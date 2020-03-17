В ИТМО научат дизайну городского освещения

Университете ИТМО открыли набор на инновационную специальность.

Специалистов по умному освещению обучат в рамках международной образовательной программы магистратуры «Световой дизайн». Шанс поступить без экзаменов на бюджет будет у победителей конкурса, где будущие ученые представят свои творческие проекты по освещению городов, улиц, парков, музеев, архитектурной подсветке задний и т.д.

Как рассказали GazetaSpb в Высшей школе светового дизайна Университета ИТМО, пока это единственная в Петербурге и в России подобная программа обучения. Она ориентирована на подготовку, исследователей, кто ищет новаторские способы работы со светом в городах, музеях, выставочных пространствах. Студенты будут изучать такие необычные дисциплины, как световая культура, методы светового моделирования, инновационные технологии в системах смарт – освещении и др.

В отличие от традиционных школ, где исследуется взаимодействие света и архитектуры, программа университета ИТМО нацелена на более глобальные задачи. В ее фокусе находится человек как пользователь световой среды. А технологии изучаются с точки зрения их влияния на здоровье, поведение и эмоциональное состояние человека. Много внимания уделяется процессу создания качественного комфортного освещения в общественных и жилых пространствах. Изучаются такие направления, как VR, Big Data, городская информатика.

Студентам доступны производственная и студенческая лаборатории, где они разрабатывают свои проекты. Лучше работы принимают участие в международных и всероссийских конкурсах. Получить богатый практический опыт и закрепить знания магистранты могут в международных летних школах, на стажировке за рубежом или уехав по программе академической мобильности в международные вузы-партнеры в Дании, Эстонии, Финляндии, Нидерландах, Польше.

Реализуются и совместные проекты с городом и световыми компаниями. Так в 2017 году с участием молодых ученых программы по заказу городской администрации была разработана инновационная платформа по автоматизированному планированию развития освещения Петербурга. Она охватила 18 районов Петербурга. В рамках платформы был проанализирован большой объем данных и выявлены все «темные пятна» городской среды, а также предложены решения развития городского освещения с точки зрения безопасности, благополучия человека и создания комфортного освещения.

С учетом массовой модернизации городского освещения, перехода на светодиодные источники света такие специалисты-новаторы могут быть востребованы в России и за ее пределами.

Поступить в магистратуру без экзаменов можно в этом году, поучаствовав и победив в конкурсе «Световой дизайн», куда необходимо представить свой авторский проект. Подробную информацию о поступлении можно буде получить на Днях открытых в Университете ИТМО 18 марта и 29 апреля на Биржевой линии, 14.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских автобусах появятся разовые билеты в новом дизайне.