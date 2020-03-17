Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Телеведущую довела одно из участниц шоу «Давай поженимся!».

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем телеведущая Лариса Гузеева рассказал в Instagram-аккаунте. Она записала «сториз», в которых заявила, что впервые за 12 лет работы ее довели до слез. Гузеева расплакалась в гримерной из-за участницы «Давай поженимся!», которая «выпила все соки, всю кровь». Телеведущая уверяет, что женщина ворожила и проклинала программу.

«Пришла самоутвердиться. Зачем ей это нужно? Сижу никакая, не знаю, что делать»,

— прокомментировала эфир Гузеева.

Напоминаем, что Гузеева и сама любит подтрунивать над девушками и женщинами, которые приходят к ней в поисках любимого человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лариса Гузеева рассказала о своей диете и показала результаты. Телесваха заявила, что проходит курс лечения в специальной клинике под Санкт-Петербургом.