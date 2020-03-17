«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта из-за коронавируса

Петербургский «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта. Такое решение принято в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Розыгрыш Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановлен до 10 апреля в связи угрозой распространения коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отменены матчи 1/8 финала 17 и 18 марта, все матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, а также матчи молодежной лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта.

Сегодня, 17 марта, СМИ сообщили, что Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.