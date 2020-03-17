Умерла вдова Юрия Гагарина

Валентине Гагариной было 84 года.

Жена известного космонавта скончалась сегодня, 17 марта. Печальную новость сообщила пресс-служба российского центра подготовки космонавтов.

Соболезнования выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что деятельность, которой занималась Гагарина, будь то трудовая, общественная или благотворительная, являлась примером ее благородных качеств.

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года. Закончила медицинское училище в Оренбурге в 1958 году. С 1960 года до самой пенсии, Гагарина работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в городе Калининграде.

С первым космонавтом Юрием Гагариным Валентина познакомилась в студенчестве. Свои отношения пара оформили в 1957 году. В их семье появились две дочери.

До своей кончины Гагарина проживала в Звездном городке. Месяц назад у женщины случился инсульт, также была проведена операция по удалению тромба. Об этом сообщают РИА-новости.

О месте и дате похорон сообщений пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юрий Гагарин признан главным русским кумиром ХХ века.