Представители подземки Петербурга рассказали, зачем вагонам метро номера

Представители подземки Петербурга рассказали, зачем вагонам метро номера

Мало того, что номера действительно необходимы, они еще и уникальны. Номера вагонов типа ЕМ включают в себя 4 цифры, а в более новых вагонах 5 цифр в номере.

Нумеруют вагоны на заводах, где их изготовляют. Номер необходим для учета количества состава, также, он используется для выявления периодичности техосмотров. Нужен номер и для того, чтобы работникам, производящим ремонт, было удобнее. Об этом сообщает официальная группа Петербургского метрополитена в социальной сети «Вконтакте».

Важна нумерация и во время переформирования составов. Исключения составляют только составы последнего поколения, которые приходят в метро уже сформированными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский метрополитен рассказал о самой глубокой станции города.