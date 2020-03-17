В Ленобласти завершено расследование уголовного дела по факту участия иностранца в террористической организации

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела по факту участия иностранца в террористической организации
Суд решит, виновен мужчина или нет. Фото: pixabay

Следствием было установлено, что 38-летний гражданин Узбекистана, находясь в Ленобласти и Петербурге, участвовал в деятельности запрещенной организации. В течение года с января 2018 по март 2019 года, обвиняемый обучал завербованных граждан согласно идеологии запрещенной организации, а также распространял идеи организации в интернете с помощью приложений для мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

В результате прошения следствия, обвиняемого поместили под стражу. Изъяты все устройства, которые смогли стать важными уликами против мужчины.

Теперь уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ с утвержденным обвинение будет направлено в суд, где будут приняты соответствующие решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подсудимым по делу «Сети»* продлили арест.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
запрещенная организация ленобласть уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матчи петербургского СКА посещают чаще остальных среди клубов КХЛ
В Ленобласти завершено расследование уголовного дела по факту участия ...
Комздрав разберется с работой пунктов сдачи анализов на коронавирус
Цирк на Фонтанке приостановил показ представлений из-за коронавируса
Представители подземки Петербурга рассказали, зачем вагонам метро номера
Из «Пятерочки» на Варшавской исчезли крупы, мука и соль
Писатель Эдуард Лимонов умер на 78-м году жизни
Умерла вдова Юрия Гагарина