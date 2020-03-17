Матчи петербургского СКА посещают чаще остальных среди клубов КХЛ

А в Европе клуб занимает второе место по числу болельщиков на играх.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщается на сайте СКА. Так, петербургскую команду признали самой посещаемой среди клубов КХЛ. Хоккеистам также досталось второе место в Европе, он уступили лишь швейцарскому «Берну» – фанаты всегда готовы поддержать любимых «армейцев».

Уточняется, что в среднем за матчами с участием СКА наблюдают более 13,5 тысяч зрителей, то есть домашние игры посмотрели более 422 тысяч человек. Эти показатели стали для клуба рекордными – отчасти благодаря встречи на «Газпром Арене», за которой наблюдали 60 тысяч болельщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год. Планировалось, что Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Петербург должен был принять три матч Евро-2020.