Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на 2021 год.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Футбольного союза Норвегии на своей официальной странице в Twitter.

Планировалось, что Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Петербург должен был принять три матч Евро-2020.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Сегодня, 17 марта, СМИ сообщили, что Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения на 17 марта, в общей сложности в мире за сутки заразились 13 903 человек, из которых 29 — в Китае, где впервые произошла вспышка вируса. Общее число заразившихся на данный момент составляет 167 511 человек. Всего с момента появления нового типа коронавируса от него умерло 6 606 человек, из них 3 388 находятся за пределами Поднебесной. Коронавирус проник в 151 страну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.