Лже-сотрудники банка обманули пенсионеров Петербурга более чем на 1,5 миллиона рублей

Настоящие сотрудники банков никогда не потребуют каких-либо переводов денежных средств. К сожалению, многие старики об этом не знают. Фото: pixabay

Настоящие сотрудники банков никогда не потребуют каких-либо переводов денежных средств. К сожалению, многие старики об этом не знают. Фото: pixabay

В последнее время в городе на Неве участились случаи мошенничества. Обманщики выбирали в качестве цели пенсионеров, которых легко обмануть. Дальше в ход шла отработанная схема. Мошенник звонил пожилому человеку, представлялся сотрудником Сбербанка и рассказывал, что существует риск пропажи денежных средств. Для обеспечения безопасности сбережениям, мошенник предлагал перевести все деньги на другой счет.

В результате, наивные пенсионеры отправляли все свои деньги обманщикам либо через банкомат, либо напрямую по номеру телефона. Об этом сообщает Мойка 78.

Подобные случаи зафиксированы в различных районах города. На Купчинской улице потеряла 66 тыс. рублей 62-летняя пенсионерка, 70-летняя жительница Пушкина лишилась 300 тыс. рублей. На проспекте Культуры мошенникам удалось обмануть на 104 тыс. рублей 80-летнюю женщину. Жительница улицы Добровольцев и вовсе перевела через приложение банка все свои деньги — 665 тыс. рублей. Без средств осталась и 86-летняя женщина с Гражданского проспекта — она отправила обманщикам 382 тыс. рублей.

По всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжесотрудник ПФР обманул пенсионерку на 200 тысяч.