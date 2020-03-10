Лжесотрудник ПФР обманул пенсионерку на 200 тысяч

Лжесотрудник ПФР обманул пенсионерку на 200 тысяч
Стариков продолжают обманывать. Фото: pixabay

Подставные работники фонда посетили квартиру пожилой женщины в Василеостровском районе.

В полицию 9 марта обратилась пожилая женщина, проживающая на улице Кораблестроителей, которая рассказала, что её обманули на крупную сумму. Изначально ей позвонили на домашний телефон и убедили скачать приложение ПФР на мобильное устройство. После, к женщине наведались уже лично, попросив при этом ее банковскую карту, чтобы «настроить» приложение. Об этом сообщает Мойка78.

Вернувшись домой, женщина поняла, что карту заменили на муляж, а с банковского счета списали 200 тысяч рублей.

После выяснения всех обстоятельств, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники выманили у пенсионеров 884 тысяч. Пожилых людей обмануть проще, поэтому подобные случаи далеко не редкость.

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