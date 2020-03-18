Житель Первоуральска, обвиняемый в домашнем насилии, убил жену в суде

Житель Первоуральска, обвиняемый в домашнем насилии, убил жену в суде
Женщина скончалась от полученных травм. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Свердловской области в городе Первоуральске местный житель, которого обвиняют в домашнем насилии, убил женщину, которая проходила потерпевшей по этому делу, около здания мирового суда.

Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу управления МВД по Свердловской области, 37-летний нападавший явился в суд на заседание, где он проходит подозреваемым по административному делу о причинении побоев. Его могли оштрафовать на пять тысяч рублей. На входе в здание суда он смертельно ранил свою супругу, которая проходила потерпевшей по этому делу. Он также ранил пристава, который пытался защитить женщину, а после сбежал.

Известно, что между супругами произошел конфликт в суде, в результате которого мужчина напал на жену с ножом. 27-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Погибшая была многодетной матерью — у нее остались трое детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Саратова получил десять лет колонии за убийство официантки в Ленобласти.

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