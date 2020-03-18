На Металлистов столкнулись две легковушки и маршрутка

На Металлистов столкнулись две легковушки и маршрутка
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Металлистов в Петербурге произошло ДТП с участием сразу трех машин. Участники заняли почти всю проезжую часть.

Авария случилась сегодня, 18 марта, у дома 116. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что дорогу не поделили маршрутка и два легковых автомобиля. По словам свидетеля дорожного инцидента, один из водителей при повороте не заметил другого участника, в результате чего произошло столкновение.

Сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобусы начали дополнительно дезинфицировать из-за коронавируса.

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