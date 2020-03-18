Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест из-за коронавируса

Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест из-за коронавируса
Сам Оганесян не услышал приговора, так как ему стало плохо прямо в здании суда. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Куйбышевский районный суд оставил экс-вице-губернатора Марата Оганесяна и генерального директора компании «СЭМ-5» Василия Сливкина под стражей до 10 июля.

Предыдущий срок ареста истекал 10 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом государственное обвинение поспешило продлить заключение, пишет «Мойка78». Чересчур заблаговременное ходатайство определено карантином, который с завтрашнего дня, 19 марта, вводится в СИЗО.

Защита Оганесяна, адвокат Дмитрий Попов, намерен обжаловать постановление суда и добиться отмены продления заключения под стражу. Отметим, что аналогичная ситуация уже происходила в декабре 2019 года, тогда аргументом для продления ареста выступили новогодние праздники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Кресты» решили поместить под карантин, в связи с чем будут отменены все свидания с заключенными.

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