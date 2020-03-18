Петербургский СИЗО «Кресты» отправлен на карантин

В Петербурге следственный изолятор «Кресты» решили поместить под карантин из-за распространения нового типа коронавируса в городе. По этой причине в СИЗО будут отменены все свидания с заключенными.

Как сообщается в группе «СИЗО №1 КРЕСТЫ КОЛПИНО УФСИН Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте», со среды, 18 марта, в режим работы «Крестов» внесены изменения. Так, в СИЗО отменили оформление и допуск граждан на длительные и краткосрочные свидания.

Карантин будет продолжаться до «особого распоряжения», отмечает администрация.

Кроме того, всех, кто будет посещать «Кресты», будут пропускать только после контрольного измерения температуры тела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин закрываются музеи и театры.