В Петербурге на карантин закрываются музеи и театры

В Петербурге на карантин закрываются музеи и театры
Онлайн-режим стал настоящим спасением для многих учреждений. Фото: Baltphoto

Российское Министерство культуры распорядилось закрыть все федеральные музеи в Северной столице. Однако ряд музеев уже подготовил программу онлайн-трансляций.

Как сообщает ТАСС, Минкульт своим приказом закрыл главный музей в Петербурге — Государственный Эрмитаж. Посетители также не смогут попасть в Русский музей, Российскую национальную библиотеку, Этнографический музей, заповедники «Петергоф» и «Царское село». Также закрываются музей политической истории России и выставочный центр «Росфото».

Однако некоторые музеи продолжают свою работу в режиме онлайн. Так, Эрмитаж запустил программу онлайн-трансляций по залам и выставкам. Кроме того, на сайте музея представлены фильмы и лекции об Эрмитаже.

Русский музей также предлагает виртуально прогуляться по всем филиалам музея, включая Летний сад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минкульт закрывает все подведомственные учреждения.

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