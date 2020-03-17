Минкульт закрывает все подведомственные учреждения

Сколько будут действовать новые меры, неизвестно. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Сколько будут действовать новые меры, неизвестно. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Министерство культуры Российской Федерации объявило о закрытии всех федеральных театров, цирков, филармоний, кинотеатров и музеев, подконтрольных ведомству.

Официальный приказ появился на интернет-портале министерства во вторник, 17 марта, на фоне распространения коронавирусной инфекции. Все учреждения культуры, подчиняющиеся Минкульту, будут закрыты на неопределенный срок. Ведомство настоятельно рекомендует органам исполнительной власти, ответственным за сферу культуры, принять аналогичные меры.

За последние сутки решение о закрытии приняли многие учреждения, как государственные так и частные. Например, в Москве закрылись такие музеи как «Гараж», Музей русского импрессионизма, Пушкинский музей и многие другие.

Похожая ситуация складывается в Петербурге. Общественные пространства «Севкабель Порт» и «Новая Голландия», как писала gazeta.spb.ru, объявили, что приостанавливают все запланированные мероприятия.