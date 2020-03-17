В Петербурге закончился карантин студентов СЗГМУ имени Мечникова

Петербургских студентов СЗГМУ им. И.И. Мечникова выпустили из-под карантина в общежитии «Северная гостиница» на проспекте Просвещения в Выборгском районе города.

Карантин обучающихся СЗГМУ имени Мечникова закончился сегодня, 17 марта. Всех студентов выпустили из здания. Судя по снимкам, которые опубликовала «Мойка78», у большинства студентов улыбки на лицах. Они смогли выйти на улицу впервые за две недели. При этом некоторые из них продолжают носить медицинские маски.

Напомним, что 8 марта в городе прошел концерт в поддержку студентов, которых заперли в здании из-за эпидемии. Акция прошла под названием «Петербург своих не бросает».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом студента СЗГМУ.