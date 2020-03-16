В Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом студента СЗГМУ

Итальянский студент стал первым излечившимся от коронавирусной инфекции в Петербурге. Фото: pixabay.com

Итальянский студент стал первым излечившимся от коронавирусной инфекции в Петербурге. Фото: pixabay.com

В понедельник, 16 марта, из Городской клинической инфекционной больницы имени Боткина должны выписать студента-итальянца, первого заболевшего коронавирусом в Петербурге.

Об успешном излечении молодого человека сообщили в городском комитете по здравоохранению. Отметим, что диагноз студента СЗГМУ имени Мечникова подтвердился 2 марта. Тогда же на двухнедельный карантин закрыли общежитие университета, в котором, в том числе, проживал учащийся.

Запертых в здании студентов поддерживал весь город: под окнами общежития на проспекте Просвещения даже устроили концерт. Сегодня карантинные ограничения должны быть сняты и студенты, вероятно, смогут выходить на улицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградскую область в полной мере обеспечили тестами для выявления коронавируса.