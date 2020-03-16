Ленобласть обеспечили тестами на выявление коронавируса

Ленобласть обеспечили тестами на выявление коронавируса
Экспресс-тесты помогут оперативно узнать о диагнозе. Фото: pixabay

В случае подозрения на COVID-19, врач сможет взять анализ у пациента на дому и отправить пробы на экспресс-исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградского области.

На данный момент, местное управление Роспотребнадзора владеет достаточным количеством тестов для жителей области. Если же тесты в каких-то случаях не покажут точные результаты, будет проведена их дополнительная проверка в Новосибирском институте «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Сейчас в области 117 человек находятся под наблюдением врачей. Они прибыли из стран, где активно распространен коронавирус. Местные жители находятся на карантине, который продлится две недели для каждого, несмотря на то, что симптомов болезни у них нет. Для работы им предоставлены больничные. Гражданам регулярно измеряют температуру тела.

Также, в области выделено три учреждения, в которые могут поступать люди, которым положен карантин. К счастью, сейчас они пустуют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть с 16 марта ограничивает массовые мероприятия из-за коронавируса.

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