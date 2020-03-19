РПЛ решила не переносить матчи в другие регионы

В России до 10 апреля отменили все футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи.Фото: Pixabay

В России до 10 апреля отменили все футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи.Фото: Pixabay

РПЛ решила не переносить матчи в другие российские регионы, где эпидемиологическая ситуация находится в более благоприятном состоянии. С таким заявлением выступил президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

В частности, Прядкин назвал правильным решение приостановить чемпионат и дать командам возможность проводить матчи в присутствии своих фанатов.

«Нельзя же перенести 20 тысяч фанатов из Москвы в Тюмень. Поэтому было принято решение оставить сезон на паузу, чтобы потом продолжить его со зрителями», — отметил он.

Напомним, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.