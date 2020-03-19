Сеть кинотеатров «Мираж Синема» прекращает показ фильмов в Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса

Данная мера принята из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Информацию подтвердили сотрудники call-центра «Мираж синема». С завтрашнего дня, 20 марта, показ фильмов будет приостановлен на территории Петербурга и Ленинградской области во всех кинотеатрах сети. Официальное заявление на сайте пока отсутствует, но уже уже сейчас можно убедиться, что билеты на любые сеансы, кроме сегодняшних, приобрести нельзя.

Как сообщили gazeta.spb.ru представители «Мираж Синема», неизвестно насколько растянется карантин. На данный момент известно лишь то, что минимальная его продолжительность составит две недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге запретили мероприятия с более 50 участниками.