В Петербурге запретили мероприятия с более 50 участниками

В Петербурге усилили меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. В городе введен запрет на мероприятия с числом участников более 50 человек.
Дополнительные меры одобрил губернатор Петербурга Александр Беглов. В среду, 18 марта, он подписал соответствующее постановление.
Документ запрещает проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек одновременно в помещениях. Речь идет о мероприятиях в сфере культуры, спорта, развлекательной и просветительной деятельности.
Жителям города старше 65 лет рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест.
Помимо этого, постановление приостанавливает в Петербурге экскурсии, спортивные мероприятия и групповые занятия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заболевших коронавирусом в России увеличилось со 114 до 147. Новые случаи подтверждены в Москве, Томской и Новосибирской областях. В Петербурге заболеваемость остается на прежнем уровне.