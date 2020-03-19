Фильм с предсказанием о коронавирусе набирает популярность

Фильм-катастрофа режиссера Стивена Содерберга «Заражение» (2011) начал пользоваться огромной популярностью в интернете из-за схожести сюжета с нынешней ситуацией с коронавирусом в мире.

Как сообщает Times of India, многие зрители увидели в фильме связь с коронавирусной пандемией. Фильм повествует об эпидемии вируса MEV-1, вспышка которого произошла в Китае, после чего вирус распространился в США. В Warner Bros. заявили, что картина «Заражение» стала их самым востребованным фильмом. На сегодняшний день по просмотрам его обходит лишь серия фильмов о Гарри Поттере.

Среди актеров, сыгравших в «Заражении», оказались Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр и Лоренс Фишберн. Кассовые сборы фильма в мире превысили $136,5 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть кинотеатров «Мираж Синема» прекращает показ фильмов в Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса.