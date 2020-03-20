Вдову Юрия Гагарина похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах

Вдову первого космонавта Земли Юрия Гагарина Валентину похоронят в пятницу на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

По словам представителя пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК), церемония прощания и похорон начнется в 11.00 мск, сообщает РИА «Новости». В связи с мерами, принятыми из-за угрозы распространения коронавируса, в мероприятии примет участие ограниченный круг лиц.

Жена известного космонавта скончалась 17 марта. Валентине Гагариной было 84 года. Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года. Закончила медицинское училище в Оренбурге в 1958 году. С 1960 года до самой пенсии, Гагарина работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в городе Калининграде. С первым космонавтом Юрием Гагариным Валентина познакомилась в студенчестве. Свои отношения пара оформили в 1957 году. В их семье появились две дочери. До своей кончины Гагарина проживала в Звездном городке. Месяц назад у женщины случился инсульт, также была проведена операция по удалению тромба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юрий Гагарин признан главным русским кумиром ХХ века.