В НХЛ рассказали о «множестве вариантов» завершения сезона

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр каждая. Фото: Pixabay

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр каждая. Фото: Pixabay

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает «множество вариантов» завершения сезона, если он возобновится после пандемии коронавируса.

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр каждая.

«Нужно придумать формат, который будет справедлив и к командам, и в плане определения победителя сезона. У нас все еще есть множество вариантов», — рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли, сообщает пресс-служба Лиги.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.