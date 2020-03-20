Пешеход в коме: водитель-наркоман, сбивший иностранца на Невском, получил «условку»

Пешеход в коме: водитель-наркоман, сбивший иностранца на Невском, получил &#171;условку&#187;
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Куйбышевский районный суд Северной столицы вынес приговор в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте. Петербуржец получил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.

Производство было начато по статье 264 УК РФ. Сам инцидент случился 17 мая прошлого года на Невском проспекте. В момент аварии подсудимый был под наркотиками.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, двигаясь от Садовой улицы в стороны набережной реки Фонтанки, водитель превысил скорость и начал перестраиваться. Во время неудачного маневра под колеса его Volkswagen попал пешеход. В момент происшествия водитель двигался на скорости около 60-70 км/ч.

В результате ДТП потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью – кома третьей степени. Водитель полностью признал вину.

Помимо условного срока мужчина лишился автомобильных прав на два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАЗель устроила массовое ДТП на углу Софийской улицы.

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