ГАЗель устроила массовое ДТП на углу Софийской улицы

В Петербурге на углу Софийской улицы перед улицей Бены Куна ГАЗель устроила массовое ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись четыре машины.
Авария случилась сегодня, 20 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«В сторону Салова синяя газель догнала четыре автомобиля», — написали в соцсети.
На кадрах видно, что участники заметно затруднили движение.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преступная группа, опаивавшая петербуржцев нейролептиками, предстанет перед судом.