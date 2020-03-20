ГАЗель устроила массовое ДТП на углу Софийской улицы

В Петербурге на углу Софийской улицы перед улицей Бены Куна ГАЗель устроила массовое ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись четыре машины.

Авария случилась сегодня, 20 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В сторону Салова синяя газель догнала четыре автомобиля», — написали в соцсети.

На кадрах видно, что участники заметно затруднили движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преступная группа, опаивавшая петербуржцев нейролептиками, предстанет перед судом.