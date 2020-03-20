Преступная группа, опаивавшая петербуржцев нейролептиками, предстанет перед судом

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению организованной группы лиц. Злоумышленники выискивали возле ночных заведений жертв и опаивали их нейролептиками, а после забирали ценные вещи и деньги.

Группировка из граждан России, Белоруссии и Азербайджана орудовала с июня 2016 года по август следующего года. Они обвиняются в совершении шести разбойных нападений.

Как сообщили в прокуратуре города, злоумышленники под видом таксистов высматривали пьяных мужчин и женщин, которые следовали в одиночку, и предлагали подвезти. В машине пассажиров поили нейролептиками, после жертва теряла сознание.

Общая сумма ущерба составила более 3,3 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге опровергли новость о смерти пожилой пациентки от коронавируса.