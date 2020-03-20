В Петербурге опровергли новость о смерти пожилой пациентки от коронавируса

Все пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Все пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице главный врач инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев опроверг сообщения о смерти пожилой пациентки, которая якобы скончалась от вируса Сovid-2019. Новость распространилась в соцсетях.

По словам специалиста, в сообщениях утверждалось о том, что пенсионерка умерла от тяжелой коронавирусной инфекции. Он заметил, что может «со всей ответственностью» заявить, что сообщения действительности не соответствуют.

Гусев также добавил, что все пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, в реанимации из них никто не лежит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число исцелившихся от вируса Сovid-2019 в России выросло почти вдвое.