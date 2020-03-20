Число исцелившихся от вируса Сovid-2019 в России выросло почти вдвое

К настоящему моменту в России 199 человек заражены коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 20 марта, на сайте «Стопкоронавирус.инфо» сообщает о том, что 9 россиян смогли побороть вирус Сovid-2019.

Согласно опубликованной на сайте Роспотребнадзора данным, в четверг, 19 марта, в стране насчитывалось пять человек, которым удалось выздороветь. В их числе 2 гражданина России, 2 гражданина Китая и один итальянец. Последний завез вирус в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банкоматы признали рассадником коронавирусной инфекции, она остается на купюрах.