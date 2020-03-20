В Петербурге замдиректора медучреждения подозревают в получении взятки в 5,5 миллионов

В Петербурге задержали замдиректора медицинского учреждения. Мужчина подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В результате оперативных мероприятий сотрудники изобличили 49-летнего замдиректора медучреждения в том, что он не предпринял должных мер по оказанию медпомощи пациенту, проходящему лечение в стационаре, при этом распорядился внести в историю его болезни недостоверные сведения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, указанный гражданин также изобличен в получении взятки в размере 5,5 млн рублей от представителей коммерческой организации, занимающейся поставкой продуктов питания в медучреждение при заключении соответствующих договоров.

По указанным фактам возбудили уголовное дело.

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