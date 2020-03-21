МФЦ Ленобласти переводят услуги в онлайн из-за коронавируса

Центры «Мои Документы» временно перестанут оказывать услуги, которые граждане могут получить на портале Госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в рамках борьбы с новым типом коронавируса Многофункциональные центры в Ленинградской области начнут оказывать часть услуг в удаленном режиме.

Так, с 21 марта МФЦ переведут в онлайн-режим 61 услугу, среди которых, в частности, зачисление в детские сады, организация детского отдыха на каникулах, предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и другие. Полный список опубликован на официальном сайте МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится онлайн-сервис, где врачи ответят на все вопросы по коронавирусу.