МФЦ Ленобласти переводят услуги в онлайн из-за коронавируса

МФЦ Ленобласти переводят услуги в онлайн из-за коронавируса
МФЦ. Фото: lenobl.ru

Центры «Мои Документы» временно перестанут оказывать услуги, которые граждане могут получить на портале Госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в рамках борьбы с новым типом коронавируса Многофункциональные центры в Ленинградской области начнут оказывать часть услуг в удаленном режиме.

Так, с 21 марта МФЦ переведут в онлайн-режим 61 услугу, среди которых, в частности, зачисление в детские сады, организация детского отдыха на каникулах, предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и другие. Полный список опубликован на официальном сайте МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится онлайн-сервис, где врачи ответят на все вопросы по коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госуслуги ленобласть мои документы мфц онлайн
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка влетела в дом на Садовой улице, пострадали ребенок и девушка
МФЦ Ленобласти переводят услуги в онлайн из-за коронавируса
Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10
Стало известно, какой продукт может снизить риск заражения вирусами
В Госдуме предлагают дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии
Станции метро «Девяткино» и «Ленинский проспект» ...
В Ленобласти продолжают расселять аварийное жилье
Утром в субботу на Ветеранов полыхает ресторан