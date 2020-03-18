В Петербурге появится онлайн-сервис, где врачи ответят на все вопросы по коронавирусу

Онколог Илья Фоминцев, основатель Фонда профилактики рака и приложения «Просто спросить», где узкие специалисты консультируют людей, столкнувшихся со страшным диагнозом, объявил о создании аналогичного проекта, посвященного коронавирусу.

О начале работы над приложением «Просто спросить о COVID-19» петербургский медик рассказал на своей странице в Facebook, в среду, 18 марта. В этой службе профессиональные медики на волонтерских условиях будут отвечать на все вопросы о коронавирусе, волнующие людей.

Фоминцев отмечает, что повышенная тревога из-за эпидемии сильно усложняет нагрузку на сферу здравоохранения, из-за чего страдают серьезные отрасли, такие как помощь онкобольным, экстренная медпомощь и другие. Проект «Просто спроси о COVID-19» должен помочь снизить нагрузку на здравоохранительную систему и успокоить окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые в Петербурге приступили к разработке препарата против коронавируса.