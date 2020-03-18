В Петербурге начали разрабатывать вакцину против коронавируса

По всему 66 фармацевтических компаний разрабатывают варианты борьбы с коронавирусом. Фото: pixabay.com

По всему 66 фармацевтических компаний разрабатывают варианты борьбы с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Ученые Северной столицы приступили к разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Первые испытания препарата, проводящиеся на животных, будут реализованы уже в конце апреля.

Как выяснилось, заниматься исследованиями по созданию необходимой вакцины будут специалисты биотехнологической компании BIOCAD. У организации уже имеется внушительный опыт в аналогичной сфере, компания намерена использовать прошлые наработки по созданию мРНК-онковакцин.

Сейчас эксперты готовят три варианта вакцины, чтобы в конце апреля уже приступить к первым испытаниям. Такие экстренные сроки возможны именно благодаря тому, что это мРНК-вакцина, а не традиционные препараты на основе реорганизованных белков, объясняет генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число россиян, зараженных коронавирусом, увеличилось до 147 человек.