В Москве мужчина убил супругу и ее родителей из-за паранойи

Убийство произошло в ночь на 21 марта на севере российской столицы. Мужчина зарезал свою жену и ее родителей, не тронув детей.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, находясь в квартире москвич с ножом напал на 38-летнюю жену, 50-летнюю тещу и 61-летнего тестя. Все трое скончались до приезда скорой. Там также были двое его детей, которых он не тронул.

Известно, что убивший членов своей семьи мужчина страдал депрессией и убийство мог совершить во время нервного срыва.

Москвич был сотрудником аудиторской фирмы. Его супруга с детьми уехала жить к родителям. Перед тем, как он приехал их навестить, он не спал трое суток из-за панических атак. Он смог заснуть после укола успокоительного, который ему сделала теща. Проснувшись, он решил, что его семья задумала убийство и убил их сам.

После этого он позвонил свои родителям и рассказал о произошедшем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Первоуральска, обвиняемый в домашнем насилии, убил жену в суде.