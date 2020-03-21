Фотографу «Зенита» исполнилось 70 лет

Футболисты называют мужчину «Палычем» – он на протяжении 25 лет работает с клубом.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем петербургский футбольный клуб «Зенит» сообщил в своем Instagram-аккаунте. В эту субботу 70-летие празднует фотограф Вячеслав Евдокимов, которого игроки называют «Палыч» – он сотрудничает с «сине-бело-голубыми» на протяжении 25 лет. Отмечается, что мужчина является одним из самых возрастных сотрудников клуба.

На снимке, который выложили в социальную сеть, мужчина запечатлен в окружении футболистов. Они все улыбаются на селфи. В посте сказано, что клуб желает Палычу крепкого здоровья и долголетия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малком заявил, что мечтает играть за Бразилию, но за Россию тоже не прочь. Футболист прокомментировал свое возможное выступление за сборную России.