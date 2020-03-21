Кокорин похвастался кроссовками за 2 миллиона рублей

Нападающий «Зенита», перешедший на правах аренды в «Сочи», Александр Кокорин отметил свой день рождения. Спортсмен поделился с поклонниками фотографией подарка, который шокировал их своей стоимостью.

В пятницу, 20 марта, футболист отметил свой день рождения, ему исполнилось 29 лет. Кокорин опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram пост, в котором похвастался одним из подарков, а именно кроссовками Nike MAG Back to the Future.

Стоимость такой обуви 25 тыс. 750 долларов, что равняется примерно 2 млн рублей по текущему курсу. Такая большая сумма оправдана тем, что кроссовки были выпущены в ограниченном количестве и посвящались фильму «Назад в будущее 2».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Кокорин поздравил подписчиц с 8 марта огромными букетами.